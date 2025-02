Garzona agredida por Denise Campos rompe el silencio: "Quedé con escupo en la cara"

Alejandra Lara, garzona que afirma haber sido agredida por la exmodelo Denisse Campos, se sinceró este viernes en el programa "Only Fama".

La trabajadora del bar Moai, en Viña del Mar, asegura que fue amenazada de muerte, además de quedar "con un moretón y escupo en la cara".

Lara contó que todo comenzó cuando le pidió a Campos que bajara los pies de la mesa del local: "Me dijo que las estaba interrumpiendo, que qué me creía. Me dijeron: 'A ver, ven para acá, ¿cuál es tu cargo aquí? ¿Con qué derecho te quieres decirme esto?', e insultos bastante fuertes", relató.

"Me dice: 'Te voy a matar', y me lo dice dos veces, mirándome fijamente a los ojos. Me dijo que no volviera a trabajar si sabía lo que era bueno", agregó.

"Yo quedé con el moretón, quedé con el escupo en la cara. A mi compañero le estaban pegando, no sé cuál es el límite que la gente cree que nosotros tenemos que esperar para frenar esa situación", expresó.

El video se viralizó esta semana en redes sociales debido a la agresividad de Campos, quien niega que los hechos hayan sucedido como cuenta la garzona.