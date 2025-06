George Gountas, el sorprendente doble de Pedro Pascal: "Me parezco más a él que a mi hermano"

El neoyorquino George Gountas, un padre de familia de 42 años, ha enloquecido a las redes sociales luego de ganar el premio al más parecido a Pedro Pascal.

Con el fin de probar que el actor se equivocó al decir en Hot Ones que la Gran Manzana no tenía buenos restaurantes de comida mexicana, el Low Est Side's Son Del North Mexican Restaurant organizó un concurso para encontrar al "doble" del chileno, donde Gountas se llevó el primer lugar: 50 dólares y burritos gratis por un año, además de poder presumir su similitud física con el protagonista de "Fantastic Four".

The winner of Pedro Pascal lookalike contest in New York City



📹 jameskleinmann | instagram pic.twitter.com/cSoX9OCq9X — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) June 15, 2025

En conversación con The Hollywood Reporter, el residente de Brooklyn reveló que su esposa fue quien lo motivó a participar de la búsqueda de dobles, tras insistir en el parecido desde que el intérprete apareció como Oberyn Martell/Red Viper en "Game of Thrones".

"En una temporada mataron a muchos personajes, entre los que estaba él (Pascal). Mi esposa estaba tan espantada cuando lo mataron, 'No puedo ver esto, se siente como ver que te aplastaran la cabeza'", relató, bromeando con parecerse "más a Pedro que a mi propio hermano".

Si bien, Gountas no es una figura del espectáculo, lo cierto es que no está tan lejos de la industria del entretenimiento, ya que desde 2018 se desempeña como diseñador de iluminación en el programa "The Daily Show", donde su faceta de doble ha sido respaldada por sus jefes y compañeros de trabajo.

Finalmente, George admitió que espera encontrarse pronto con Pascal, quien ya le dio su "bendición" al comentar en Instagram un post donde los comparaban, dejando unos emojis con lágrimas de risa y un corazón.