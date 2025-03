"Hacía mucho bullying": ExYingo acusa a Karol Lucero por bromas homofóbicas

Estas últimas semanas, Karol Lucero ha vuelto a causar polémica luego de que se revelara que el animador no paga a sus trabajadores de Like Media.

En medio de rumores de infidelidad, excolaboradores de la figura televisiva comentaron al tiktoker Danilo 21 que nunca recibieron una remuneración por su trabajo en el canal de YouTube, y que, pese a tener labores específicas, nunca firmaron contrato, información que fue confirmada por el mismo Lucero.

"Un joven que no es capaz de entender que la remuneración no es solo económica, que puede ser una experiencia o aprendizaje, al final se queda en la casa alimentándose de chismes en redes sociales", dijo el exlocutor radial en su defensa, afirmando además que al ingresar a la televisión, trabajó sin sueldo por varios meses.

La polémica ha causado diferentes reacciones, consiguiendo incluso que el Ministerio del Trabajo abordara al debate en redes sociales, señalando que "de la experiencia no se vive".

Lelo acusa a Karol de ser "una persona turbia"

Tras estas declaraciones, el programa de Zona Latina "Que te lo digo"- en el que Danilo 21 participa como panelista- recogió las reacciones del espectáculo, donde Erik Manosalva, mejor conocido como Lelo, se refirió sin filtro a su excompañero de "Yingo".

"Para mí no es novedad que pasen estas cosas con él, porque siempre ha sido un poco medio turbio en las cosas que hace. Yo vi una entrevista en la que decía que había estado trabajando seis meses gratis en Yingo, y eso es totalmente falso", indicó Lelo, aclarando que el período de prueba en el espacio juvenil duraba solo dos meses.

Asimismo, Manosalva aprovechó para hablar de las burlas homofóbicas que recibía por parte de Lucero mientras eran parte del extinto programa de Chilevisión, exponiendo que "a raíz de toda la fama que tuvo, le entró la soberbia".

"Empezó a molestarme a mí en el programa, me hacía mucho bullying. Me acuerdo de una situación en particular en la que le tuve que agarrar con el micrófono porque no paraba de molestarme. Lo típico, ustedes saben, que le hacen a los gays o a la gente de la comunidad con '¡Uy!' y esas cosas, y empezar a menospreciar", afirmó.