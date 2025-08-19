Hallan auto robado a Karen Doggenweiler y Marco Enríquez-Ominami: fue desmantelado

Tras varios meses de incertidumbre, Karen Doggenweiler reveló que hallaron el auto que fue robado a su esposo, Marco Enríquez-Ominami.

Durante la última emisión de "Mucho Gusto", la animadora señaló que el vehículo -a nombre de la periodista y sustraído al candidato presidencial el pasado 21 de mayo en la comuna de Providencia- fue encontrado este 19 de agosto, en un deplorable estado.

"Miren el estado en que lo encuentran", comentó la comunicadora al enseñar las imágenes de la camioneta Toyota RAV4, hallada en un sitio eriazo en San Bernardo junto a otros automóviles robados.

En las fotografías, se puede ver el vehículo completamente desmantelado: sin neumáticos, sin maletero, sin capot y sin gran parte del motor, quedando reducido a su estructura básica.

Teorizando sobre el robo, Doggenweiler indicó que, a raíz del desarme, se podría tratar de un robo con un trasfondo más específico, como la obtención de repuestos para el mencionado modelo.