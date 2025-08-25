Harry Styles y Zoë Kravitz desatan rumores de romance tras ser vistos en Roma

Este fin de semana, el cantante Harry Styles fue visto en compañía de la actriz Zoë Kravitz, desatando rumores de romance.

Según se puede ver en las imágenes, los artistas pasearon por las calles de Roma, mostrándose bastante cariñosos.

"Él ha estado pasando tiempo con ella mientras ella estaba en su gira de prensa (de la película "Caught Stealing")", dijo una fuente a la revista People.

Asimismo, el citado medio señaló que el ex One Direction y la hija de Lenny Kravitz fueron vistos besándose en un restaurante de Londres, unos días antes.

Cabe recordar que Kravitz se encuentra soltera desde octubre de 2024, luego de terminar su relación sentimental con el actor Channing Tatum.

En tanto, el último romance conocido de Styles fue con la actriz Taylor Russell, que terminó en mayo de 2024.