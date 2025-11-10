Hijo revela los serios problemas de salud que enfrenta Delfina Guzmán a sus 97 años

A sus 97 años la icónica actriz Delfina Guzmán se encuentra atravesando un delicado estado de salud propio de su edad.

Según reveló su hijo Joaquín Eyzaguirre en "El Medio Día" de TVN, la intérprete se encuentra sin poder desplazarse de manera autónoma. "No puede caminar, no puede. Y eso le hace mucho daño a ella, a su alma", aseguró.

Sin embargo indicó que "mi mamá de la cabeza te diría que está bastante bien". "Hablamos de la familia, sobre todo de los nietos e incluso una tataranieta que tiene", agregó Eyzaguirre.

Joaquín Eyzaguirre también entregó algunas claves del documental "Delfina: cállese, apúrese y no se luzca", el cual analiza la carrera de su madre y en el cual ofició como productor ejecutivo. La película llegará a los cines el próximo 27 de noviembre.