Hombre creyó estar en una relación con Jennifer Aniston, pero todo era una estafa

Un hombre del Reino Unido perdió más de $200.000 tras pensar que estaba en una relación romántica con Jennifer Aniston.

Según dio a conocer The New York Post, Paul Davis, de 43 años, aseguró haber sido contactado por una serie de estafadores de inteligencia artificial que se hacían pasar por celebridades, incluidos Elon Musk y Mark Zuckerberg.

Sin embargo, los estafadores lograron convencerlo de que se trataba de la famosa actriz, tras enviarle una fotografía de su supuesta licencia de conducir y unos audios que sonaban como su voz.

El hombre cayó en la estafa, pese a que la supuesta superestrella de Hollywood dijo que necesitaba su ayuda para pagar sus suscripciones de Apple.

"He recibido videos falsos de Jennifer Aniston diciendo que me ama y pidiendo unos 270 dólares. Me lo creí y pagué", aseguró el sujeto que, además, se encontraba desempleado y con depresión.

