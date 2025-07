Ingrid Cruz desclasificó antigua disputa con Pancha Merino: "Me trataba de rota"

La actriz Ingrid Cruz desclasificó una desconocida y antigua disputa que tuvo con Francisca Merino cuando ambas fueron parte del área dramática de Canal 13.

En su podcast junto a Francisca García-Huidobro, Cruz recordó los supuestos malos tratos que recibió por parte de Merino pese a que "han pasado muchos años, y de hecho me pidió disculpas después".

"A mí la Pancha Merino me hizo la vida imposible. Tiraba la ropa, me pisoteaba las cosas, me trataba de rota. Fue súper duro", confesó la actual actriz de Mega.

Ante la confesión, García-Huidobro reforzó el comentario agregando que "a mí (Merino) me preguntó una vez sobre por qué yo era amiga tuya, si tú eras una rota".

"Para mí fue súper duro. En esa época no enganché, porque no me sentía rota, estaba entrando a la tele y como que estaba luchando por demostrar que era una buena actriz. Además pensaba '¿qué le pasa? ¿Por qué esta mujer me trata así?'", reflexionó Ingrid Cruz.

Francisca Merino e Ingrid Cruz fueron compañeras de elenco en las teleseries "Cerro Alegre", "Corazón Pirata" y "Hippie" entre 1999 y 2004.