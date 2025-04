Inspección del Trabajo descarta acusaciones de abuso laboral contra Karol Lucero

El animador Karol Lucero, mejor conocido como Karol Dance, aseguró que la Inspección del Trabajo descartó que existieran irregularidades en su canal Like Media.

A través de sus redes sociales, el exlocutor radial reveló que, tras las acusaciones hechas por el tiktoker Danilo 21, la resolución de la entidad indicó que no existe abuso laboral y hostigamiento dentro del medio.

"Me acusaron de algo que era falso, lo expliqué y muchos optaron por no creer, el equipo completo de Like Media planteó su postura y tampoco quisieron creerles y los hostigaban diciéndoles que estaban equivocados", partió diciendo.

En este contexto, el exYingo añadió que la investigación concluyó que no existe "ningún tipo de abuso ni relación laboral" entre la empresa y sus colaboradores.

Asimismo, Lucero se lanzó contra los medios de comunicación por difundir la noticia: "Debí callar en su minuto, pero solo defendía mi honra frente una acusación falaz. Mi conciencia tranquila y a seguir adelante junto a Like Media", agregó.

"Puede haber muchas opiniones y versiones, pero verdad solo una. Tengamos cuidado como usamos las redes, sobre todo cuando acusamos y juzgamos a alguien sin saber toda la verdad, podemos estar haciendo mucho daño de manera injusta", cerró.