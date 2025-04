Inspección del Trabajo desmiente a Karol Lucero: "No pasó por proceso de investigación"

La Inspección del Trabajo salió a desmentir a Karol Lucero, quien afirmó que la entidad había descartado las denuncias de maltrato laboral y hostigamiento en su contra.

A través del medio Mala Espina, Carolina Campos, directora regional Metropolitana Oriente, aclaró que no pudieron emitir un fallo respecto a las acusaciones contra el animador, ya que la fiscalización a Like Media no pudo realizarse por falta de respuesta en el domicilio registrado.

"Esto no es una resolución lo que tiene el señor Lucero, es un oficio ordinario", explicó Campos, añadiendo que en el documento solo se informa que "el proceso de investigación concluyó sin pronunciamiento".

En este contexto, la autoridad señaló que este cierre "no significa que no se detectaron o que sí se detectaron irregularidades, sino que no hay pronunciamiento debido a que los procedimientos que se hicieron de fiscalización en las ocasiones que se visitó no se detectaron moradores".

"No tenemos como calificar ni pronunciarnos respecto a que eso era falso porque son juicios de valor sobre hechos que no pasaron por un proceso de investigación", complementó.

Finalmente, Campos reveló que al intentar citar a Lucero, "él se excusó de poder asistir, ofreció una reunión por Zoom -el 21 de marzo- y es donde él finalmente no aporta mayores antecedentes respecto de la existencia de algún vínculo laboral con algún trabajador de Like Media".