Jaime Vadell relató los últimos días de su esposa: "Se olvidaba de lo que vivimos juntos"

El actor Jaime Vadell se sinceró sobre la muerte de su esposa, la también actriz y diseñadora teatral Susana Bomchil, que falleció el pasado 9 de mayo a raíz de varias complicaciones de salud.

En conversación con Revista Sábado, el intérprete se abrió sobre la pérdida de quien fuera su pareja por 50 años, que sufría de una enfermedad degenerativa que afectaba a su memoria y movilidad: "Se iba olvidando lo que vivimos juntos y uno pone en duda si lo vivió o no. Sí, es jodido eso. Muy jodido", admitió el artista nacional.

Sin embargo, el deterioro cognitivo de Bomchil no fue un obstáculo para la pareja, pues ella seguía reconociendo al destacado actor nacional. "(Lo hizo) Hasta el final. Se reía cuando yo aparecía. Preguntaba por mí también cuando no estaba. Yo era su cable a tierra", comentó.

Además, Vadell se refirió a su inmediato regreso a la obra "Aquí me bajo yo", subiendo al escenario solo un día después del deceso de su mujer: "Creo que tenía que hacerlo. El escenario tiene la gracia de que uno se blinda y no entra nada de afuera (...) El trabajo ha sido bien importante para mí y lo sigue siendo. Porque es un arma de sobrevivencia. De ahí me agarro", afirmó.

"Uno nunca está listo para la muerte de las personas cercanas. Porque no solo se mueren las personas enfermas, se mueren también las personas sanas. Además de esa enfermedad que ella tenía, era una cosa media rara. No eran los riñones, no eran los pulmones, era la cabeza. Eso puede durar 20 años", complementó.