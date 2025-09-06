James Gunn elogió a la Patagonia chilena: "El lugar más hermoso del planeta"

El director James Gunn, conocido por su trabajo en películas de superhéroes y actual codirector de DC Studios, elogió a la Patagonia chilena.

Durante la premiere de la segunda temporada de "Peacemaker", la influencer Pancha Sky conversó con el elenco y el cineasta, quien reveló que estuvo de vacaciones en Chile junto a su esposa.

"Mi lugar favorito en el mundo es la Patagonia chilena, es lo mejor", aseguró el realizador.

Bajo esta línea, el director de "Guardianes de la Galaxia" entregó detalles del viaje: "Jen y yo fuimos y pasamos mucho tiempo ahí. Fuimos en kayak por los glaciares, fue simplemente increíble", relató.

Finalmente, Gunn afirmó que la Patagonia es "el lugar más hermoso del planeta".