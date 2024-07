Javiera Contador relató robo de motochorro: sacaron dinero de sus cuentas bancarias

La actriz Javiera Contador reveló en redes sociales que fue víctima de robo por parte de un motochorro, que llevó a la sustracción de una importante suma de dinero de sus cuentas bancarias.

A través de Instagram, la intérprete de "Kena Larraín" explicó a sus seguidores que estuvo varias semanas ausente debido a que le robaron el celular a las afueras del Registro Civil, donde fue luego de perder su cédula de identidad.

"Cuando salgo del Registro Civil, que estaba lleno y alguien como que pide permiso para pasar (...) Pedí un auto por aplicación y estaba mirando el celular, y yo pensé que esta persona quería pasar, no quería llevarse mi celular. Me sale un motochorro y me dio una rabia", relató.

Sin embargo, la mayor sorpresa se la llevó al ingresar a un computador tras el asalto, donde notó que los ladrones lograron sacar dinero de sus cuentas bancarias.

"Sacaron 'cualquier' cantidad de dinero. Se hicieron varios depósitos", dijo la comediante en el registro, añadiendo que también cambiaron su clave única y la contraseña de su correo, con la intención de sacar créditos a su nombre.

Pese a esto, la artista señaló que los bancos detectaron movimientos sospechosos en su cuenta, bloqueando las transacciones y devolviéndole el dinero sustraído.