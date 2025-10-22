Jean Philippe Cretton se refirió a rumores de romance: "Otra vez con polola nueva"

El periodista Jean Philippe Cretton abordó los múltiples rumores de romance que le han colgado en las últimas semanas y reaccionó con ironía a las versiones sobre su situación sentimental.

"Acá, otra vez, con polola nueva", comenzó diciendo en sus stories de Instagram, donde cuestionó los titulares de noticias de farándula señalando que "es muy buena esa hueá del 'habría'... 'Jean Philippe habría encontrado el amor'... ¡Según estos hueones como por sexta vez!".

"Estoy soltero, ¿cómo más lo tengo que decir?", enfatizó Cretton, sin referirse directamente a las supuestas parejas que le han asignado en los últimos días.

Las "pololas" de Cretton

Entre esos nombres han aparecido el de Carla Jara y el de Rayén Araya, con quienes Jean Philippe mantiene una relación laboral y de amistad desde hace años. "No tenemos nada y pobrecito que le estén colgando tantas minas", dijo Carla Jara a "Hay que decirlo" en Canal 13.

Por su parte, Rayén Araya tuvo una respuesta menos tajante y dijo a Lun que "hay una relación de profundo cariño, conversamos muchas cosas".

"Es verdad que cuando uno pasa muchas horas trabajando con la misma gente surgen otras relaciones, es algo que hemos visto en la TV y en la radio. Yo espero que no dejemos de ser lo que somos porque la pasamos bien, somos divertidos y tenemos complicidades que pueden dar pie a otras cosas", agregó la comunicadora.