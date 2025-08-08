John Travolta regresó a Chile: fue captado en restaurante del sector oriente de Santiago

A un año de su visita, el actor John Travolta volvió a elegir Chile como destino para sus vacaciones.

Durante la jornada del jueves, el protagonista de "Grease" fue visto en la Peluquería Francesa del barrio Yungay y, más tarde, cenando en un restaurante del sector oriente de Santiago, imagen que fue compartida por Cecilia Gutiérrez.

"Fallamos como país... no puede ser que John Travolta esté comiendo solo en un restaurante de Las Condes", escribió la comunicadora en sus historias de Instagram.

Posteriormente, la panelista de "Primer Plano" detalló que el artista pidió "pollo naranja, arroz pda, sopa wantan y spring rolls teriyaki. Y para tomar... agua".

Asimismo, en conversación con el programa web "Sin Editar" de Pamela Díaz, el actor Jorge López reveló que se había topado con Travolta en un hotel.

"Ayer, cuando venía llegando del meet con los clientes, llegamos al hotel y adivina con quién me encontré... Es una referencia en mi vida como actor, o sea "Grease". ¡John Travolta! Anda con su hijo, me lo encontré face to face", comentó el intérprete de "Elite".

Cabe recordar que en agosto de 2024, el actor fue visto en Rapa Nui luciendo el clásico collar de flores de la isla.