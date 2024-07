José Antonio Neme se lanzó contra Claudio Reyes: "Todo muerto es bueno, pero…"

El periodista y conductor José Antonio Neme emitió duras palabras hacia Claudio Reyes y recordó dichos del fallecido comediante hacia él.

En el episodio de este lunes de Mucho Gusto, Neme dijo que Reyes "igual tenía opiniones bien odiosas. De mí se burló públicamente sin que yo ni siquiera lo conociera, y a mí esas cosas no se me olvidan".

"Yo sé que tenemos una cultura en Chile de que todo muerto es bueno. Yo respeto la muerte, pero..., perdón lo franco", expresó Neme.

"Una cosa es que uno tenga opiniones políticas distintas", dijo Neme, y agregó que "otra es burlarse, hacer caricatura. No lo conocí jamás, nunca me lo crucé, y de repente aparece pidiendo por qué Mega no me despide, que como Mega me tiene en este programa. Eso yo no se lo perdono".