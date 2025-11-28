Julio César Rodríguez destruyó la promesa migratoria de Kast: "Puro humo, pura mentira"

El animador Julio César Rodríguez criticó duramente las promesas en materia de migración que se han realizado en la presente campaña presidencial.

Este viernes su programa "Contigo en la mañana" realizó una cobertura in situ sobre los migrantes apostados en la frontera con Perú (Región de Arica y Parinacota) esperando abandonar el país ante las amenazas de deportación que ha hecho el candidato José Antonio Kast.

Allí Rafael Cavada, el enviado especial del matinal, les aseguró a algunas personas que no los iban a poder deportar y señaló que Kast "no puede cumplir" su promesa de enviar migrantes de vuelta a sus países.

Los dichos de Cavada no sólo sacaron ronchas a la senadora electa Camila Flores -que anunció querellas contra el periodista-, si no que fueron respaldados por Julio César Rodríguez.

Denuncie ante el CNTV al periodista Rafael Cavada @rafa_cavada

Las afirmaciones proferidas por el señor CAVADA sólo generan una falsa sensación de impunidad y descontrol, que incentiva la manipulación, el sesgo y la alteración del debate público

Estás graves acciones no pueden… pic.twitter.com/oAbf1Zk5ZY — Camila Flores Oporto 🇨🇱 (@Cami_FloresO) November 28, 2025

¿Qué dijo Julio César Rodríguez de Kast?

Sin mencionar a José Antonio Kast, Rodríguez calificó de "humo" su propuesta migratoria y criticó al periodismo por su postura frente al tema.

"Si tú te sacudes toda la cuestión ideológica, por un segundo, y te pones concreto y ves racionalmente cuál es la solución, la única solución es que los países que somos vecinos y hermanos nos pongamos de acuerdo. Y basta, amigo", comenzó diciendo.

"¡Todo lo demás es humo y grandilocuencia, época de campaña, que 'voy a meter 700 aviones'...! Y lo peor de todo es que la gente... Y los periodistas le siguen el juego, le siguen preguntando lo mismo, y siguen comiéndose la misma cuestión ¡Quién va a mandar 100 aviones! Lo que le cuesta a un país, no tienen dónde aterrizar... ¡Es puro humo, pura mentira, pura challa y papel picado!", remató molesto JC.

El comunicador terminó con una reflexión y aseguró que "no tiene que ver con quién gobierna", sino que "tiene que ver con una posición de varios países hermanos, de Estado, y ponerse de acuerdo en cómo solucionamos esto".