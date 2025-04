Justin Bieber genera preocupación entre sus fans tras extraño comportamiento en Coachella

El cantante Justin Bieber ha generado preocupación entre sus fanáticos tras ser visto en Coachella 2025 este fin de semana.

A través de TikTok, comenzaron a circular varios vídeos del artista en el festival, donde se le ve encorvado mientras fuma, pareciendo no estar en las mejores condiciones físicas ni mentales.

En tanto, en otro de los clips aparece sin polera y moviéndose extrañamente durante el show de Kendrick Lamar, dando paso a especulaciones que señalan que estaba bajo los efectos de las drogas.

"No está simplemente divirtiéndose, definitivamente está bajo alguna sustancia dura", "Me molesta que la gente a su alrededor no haga nada", "Necesita mejores amigos", "Se ve que claramente necesita ayuda", entre otros, fueron algunos de los comentarios que se repitieron en los posteos.

El comportamiento de Bieber ya había generado este tipo de reacciones el pasado febrero, aunque su representante afirmó a TMZ que la gente "está comprometida a mantener vivas narrativas negativas, salaces y dañinas, a pesar de la verdad obvia".

En dicha ocasión, un extrabajador del ganador del Grammy aseguró a The Hollywood Reporter que el cantante "está perdido, no hay nadie que le proteja porque no se atreven a decirle que no".

Cabe mencionar que estas declaraciones fueron rechazadas por el equipo de la voz de "Baby".