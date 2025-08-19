Kaminski vuelve "renovado" a redes sociales: "Con más amor propio que nunca"

Tras verse involucrado con prestamistas informales y otros problemas de dinero, Francisco Kaminski reapareció "renovado" en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el animador compartió un posteo donde aseguró que viene un "nuevo comienzo": "A veces la vida te pide silencio!!! Hoy vuelvo distinto, solo, y con más amor propio que nunca!".

"Gracias a quienes siguen aquí, este nuevo comienzo es nuestro! De todos los que NO abandonan!", cerró en el breve mensaje.

Cabe recordar que el exlocutor de radio Corazón, cuya salida de la estación se concretó hace unas semanas, se vio salpicado por el asesinato de el "rey de Meiggs", comerciante y prestamista informal con el que mantenía una millonaria deuda.

A raíz de la controversia, el comunicador fue acusado de deber grandes sumas de dinero a diferentes personas -como a su exesposa Edith Poblete y a un empresario alemán.

Además, Kaminski, que decidió poner fin a su polémica relación con Camila Andrade, reveló haber recibido amenazas de muerte en las que mencionaban a su expareja, Carla Jara, y al hijo que tienen en común.