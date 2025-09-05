Karen Paola actualiza su estado de salud: se sometió a una "intervención grande"

La cantante Karen Paola compartió una actualización de salud tras alertar con imágenes desde la clínica.

A inicios de semana, la artista compartió en sus historias de Instagram una fotografía luciendo una bata médica, añadiendo el breve mensaje: "Aquí vamos de nuevo".

Ahora bien, la intérprete de "Dime" explicó que se sometió a una "intervención grande" en su brazo izquierdo, extremidad en la que "tuvieron que poner una prótesis".

"Está muy hinchado, hay un poquito de dolor; yo igual tengo una tolerancia al dolor brígida, lo cual es positivo en algunas situaciones, para otras no tanto, porque finalmente yo siento dolor en un punto en el que ya puede ser grave una situación. Pero en este caso estoy con harto analgésico", relató.

Asimismo, la exMekano señaló que estará en reposo durante las próximas dos semanas, evitando cargar peso y realizando movimientos muy leves. Posteriormente, deberá ir a control posoperatorio y empezar sesiones con un kinesiólogo.

Pese al panorama, la cantante reveló estar "de muy buen ánimo", aprovechando la instancia para compartir con Guillermo, su hijo, y su gata Pucca.