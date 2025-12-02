Karen Paola detalla grave lesión que sufrió en "Mundos Opuestos": debió ser operada dos veces

La cantante Karen Paola entregó detalles sobre la grave lesión que sufrió en el reality "Mundos Opuestos", quedando fuera de competencia después de un día en el encierro.

Durante una prueba en equipo, el cuerpo de la exMekano -que entró para poder estar cerca de su pareja, Juan Pedro Verdier- cayó sobre el brazo izquierdo y, pese a terminar el circuito, fue trasladada a un centro asistencial.

"Sentía que el codo no estaba en su lugar, porque escuché un crujido cuando me caí y después ya estaba mareada y en la ambulancia me acuerdo de que dije 'estoy viendo burros verdes'", relató a LUN.

Tras un scanner, la voz de "Dime" se enteró que la cúplua del hueso radio -responsable de la rotación del brazo- estaba fracturada en cinco partes, por lo que fue intervenida en Perú y, posteriormente, en Chile, donde le instalaron una prótesis.

"Si no lo hubiese hecho, corría el riesgo de en cinco años más tener artrosis y osteoporosis porque la carga se me iba a ir al brazo y a la muñeca. Anduve unos días con cabestrillo y semi yeso para andar con el brazo flectado, con tramadol, que es un remedio fuerte", contó.

Si bien, su paso por el reality fue corto, la artista -que avanza con su recuperación cn sesiones de kinesiología dos veces por semana- afirmó que logró cumplir con su objetivo: "[Juan Pedro] fue de gran ayuda y después ya nos reíamos. Sentí que en el reality pude hacer lo que quise: decirle a él lo mucho que lo amaba y que este lugar no era para mí".