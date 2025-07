Karen Paola no se disculpó con el doctor Vidal y además se quebró por su separación

La cantante y figura televisiva Karen Paola -cuyo nombre real es Karen Bejarano- se negó a ofrecer una disculpa pública al doctor Pedro Vidal, tras acusarlo de "una carnicería" en medio de un procedimiento estético.

Tras vivir "una historia de terror", advirtió: "Obviamente les digo no se operen con ese doctor, el doctor Vidal", dijo meses atrás en sus redes sociales, lo que motivó una querella del profesional.

"No considero que tenga que pedir disculpas por algo que realmente siento. Estaba disconforme con el procedimiento, entonces no puedo retractarme de algo con lo que yo estaba disconforme. Lo único que hice fue contar mi historia, no más. Como la contaría si, por ejemplo, una empresa de delivery no me lleva mi pedido", dijo tras la audiencia en que se buscó un acuerdo.

Con la decisión de Bejarano, ahora el caso seguirá radicado en tribunales, porque al no haber un avenimiento la querella avanzará a la etapa de juicio.

Karen Paola sobre Juan Pedro Verdier: "Lo amo, él es el amor de mi vida"

Al conversar con le prensa, Karen Paola también fue consultada por su situación sentimental, tras su mediática separación de Juan Pedro Verdier, tras 20 años de relación.

Fue ahí donde la mediática se quebró: "No quería llorar, yo lo amo, él es el amor de mi vida. Nosotros no nos separamos por una cosa de falta de amor, era netamente porque los tiempos que teníamos ambos no estaban calzando con los tiempos de pareja. Lo más loco es que todos piensan que fui yo quien terminó y fue él el que me mandó a la chucha...".

En medio del reality "Mundos Opuestos" (Canal 13), el uruguayo ya había expresado algo similar, pues en una conversación con otros participantes confesaba que "siento que me voy a morir amándola a ella".

"Amo la música pero también amo a mi familia, y me ha servido para extrañarlo mucho, para darme cuenta que es un ser increíble, o sea siempre he sabido eso, pero yo les dije a través de mis historias que ahora que lo iban a conocer un poco más, se iban a dar cuenta del tremendo hombre que él era y de por qué yo me había enamorado de él", añadió emocionada.

Según Berejano, "es imposible no quererlo (a Verdier), yo me enamoré de la persona que era, de cómo le abría la puerta a las personas del aseo, de cómo saludaba a las personas desde la entrada, de cómo era con las maquilladoras, me enamoré de esa persona".