Karla Melo agradece apoyo tras revelar que padece cáncer: "Me siento muy aliviada"

La noche del martes, Karla Melo conmovió a las redes sociales al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz indicó que enteró de su diagnóstico en enero: "Gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas", escribió.

Tras el posteo, la intérprete se llenó de mensajes de apoyo de parte de familiares, seguidores, amigos y figuras del espectáculo, como Eduardo Fuentes, Paloma Moreno, Flor de Rap, Daniela Ramírez, entre otros.

Karla Melo agradece el apoyo

A raíz de las muestras de cariño, Melo compartió un nuevo vídeo para agradecer los mensajes positivos que ha recibido tras revelar su diagnóstico.

"Dormí hasta muy tarde, creo que fue por tanta energía positiva que me llegó anoche", partió diciendo.

"La verdad es que me siento muy aliviada, me siento llenita de energía positiva y amor, siento todo lo que me han enviado (...) Les voy a ir contando el proceso a medida que vaya sintiendo las ganas la necesidad de hacerlo", añadió.

Finalmente, la artista confesó que todo lo que está viviendo "es muy nuevo para mí, así que gracias por el apoyo y vamos juntos, juntas".