Karla Melo revela diagnóstico de cáncer de mama: "Comencé con quimioterapia"

La actriz Karla Melo reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo.

A través de un posteo de Instagram, la también cantante se sinceró sobre su salud con sus seguidores: "En enero de este año me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo. Fue un mes súper difícil ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante", partió contando.

"Gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas. He seguido haciendo mi vida normal, trabajando, cantando, bailando y actuando", añadió la artista.

Bajo esta línea, la intérprete de "El Reemplazante" destacó el apoyo incondicional de su familia, pareja y amigas, señalando además que se ha preocupado "de investigar y ser estudiosa con mi caso, sigo una alimentación adecuada y estoy bajo los cuidados de mis terapeutas de medicina integrativa".

"Me he sentido muy bien, acompañada, querida, cuidada y bendecida... Estoy sanando, estoy aprendiendo, me estoy curando de cuerpo y alma! Aún queda camino por recorrer y espero que me acompañen!", agregó.

Finalmente, Melo hizo un llamado un llamado preventivo a sus seguidoras: "Cuídense! Tóquense! Háganse exámenes! Una detección temprana es importante", sentenció.