Karol Lucero llegará a la TV para contar su versión del escándalo por infidelidad

El exanimador Karol Lucero, que ha vuelto a causar polémica a raíz de una infidelidad a su esposa con la DJ Ilaisa Henríquez, habría firmado un acuerdo para romper el silencio en un programa de farándula.

De acuerdo a la periodista Paula Escobar, el exYingo dará la exclusiva al programa de Mega "Only Fama" por una millonaria cifra.

"Karol Dance, el hombre del momento, acaba de firmar con Mega para este viernes estar en 'Only Fama'", reveló la panelista de "Zona de Estrellas" (Zona Latina).

Si bien, la comunicadora no conoce el monto exacto que recibirá el exlocutor radial, señaló que "el monto para Francisco Kaminski fueron 15 millones para tener aquella exclusiva. Entiendo que Mega estaría desembolsando lo que sea necesario, por ende el monto sería similar".

"Como lo de Kaminski se filtró, entonces ya todos quienes estén involucrados en una polémica de esta envergardura ya saben cuál es el rango que podrían cobrar", añadió Escobar.

Cabe mencionar que, tras confirmar los rumores, Lucero y Fran Virgilio, su mujer, habrían puesto fin a su relación a solo nueve meses de contraer matrimonio, dejando el hogar que compartían en el sector de La Dehesa.