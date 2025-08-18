Karol Lucero reconoció infidelidad a su esposa con joven DJ: "La cagué hasta el fondo"

Karol Lucero vuelve a protagonizar una polémica luego de que reconociera haberle sido infiel a su esposa Fran Virgilio a menos de un año de haberse casado.

Todo inició cuando una joven de Concepció conocida como Dj Isi Glock asegurara en una transmisión en redes sociales que había tenido relaciones sexuales con Lucero, aunque hasta ahí sólo eran rumores.

Sin embargo el exanimador confirmó la situación a través de un mensaje enviado a la periodista Paula Escobar y señaló que sí le fue infiel a su esposa. "Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí", le dijo a Escobar a través de Whatsapp.

"Estoy seguro de que esto lo planeó, salir en TV y que le van a pagar (a la joven). Pero eso no es excusa. El casado soy yo y no debí hacerlo. Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error", agregó.

Karol Lucero y Fran Virgilio contrajeron matrimonio en noviembre de 2024 en una apoteósica celebración en una viña de Buin. Sobre el estado de su relación, Lucero indicó que el tema ya fue conversado y que "mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella".

La versión de la DJ

Aprovechando la revelación, la DJ Isi Glock visitó "Primer Plano" para dar detalles de su affaire con Karol Lucero. Allí dijo que el encuentro fue reciente y que el comunicador le insistió para que se tomara la pastilla del día después.

"Dentro de lo que hablé con Karol fue que me iba a tomar la pastilla. Fue tanta la insistencia y que le mandara el comprobante, que le dije 'una amiga me la compró, salió tanto y deposítame la mitad'. Pero francamente nunca compré nada ni me tomé nada y tampoco lo voy a hacer", indicó la joven.

"Siento que es muy pronto decir si estoy o no estoy embarazada porque fue reciente y hay una cantidad de días que esperar para saber si es así", concluyó la DJ.