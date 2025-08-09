Katherine Orellana se sincera sobre la maternidad: "Me costó recuperar a mi hijo"

La cantante Katherine Orellana se sinceró sobre el proceso para recuperar la custodia de su hijo, haciendo un mea culpa sobre sus adicciones y la maternidad.

En el programa "Podemos Hablar", la ex Rojo confesó cómo los excesos terminaron alejándola del menor de 12 años: "Me costó mucho recuperarlo al 100%. Me excedí en muchas cosas: vicios, malas decisiones. Hoy soy una mujer que se construyó a punta de dolor", declaró.

Si bien, la artista lleva cuatro años alejada del alcohol y las drogas, aún no olvida por completo esos difíciles momentos de su vida.

"Es un capítulo cerrado, pero lo recuerdo cuando lo necesito. Por ejemplo, cuando siento que las cosas se ponen difíciles, me acuerdo de que estuve en el fondo... en un lugar paupérrimo. No puede haber un lugar más difícil del que ya estuve", recordó.

Bajo esta línea, hizo una honesta confesión: "Fui mala madre, sí, lo fui. Fui alcohólica y drogadicta, sí, lo fui, mala hija, lo acepto. Hoy no hablo de eso, lo que hago es accionar".

Posteriormente, Diana Bolocco, animadora del programa, consultó si "aún siente que camina por la cuerda floja", a lo que Orellana respondió: "Si me hubieras hecho esa pregunta hace seis meses, te habría dicho que sí, que tenía miedo. Pero hoy, no tengo susto" cerró.