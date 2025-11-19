Keanu Reeves escribe carta de agradecimiento a la PDI tras recuperar relojes robados

El actor Keanu Reeves envió una carta a la PDI y Fiscalía de Chile luego de recuperar sus lujosos relojes robados.

El protagonista de "John Wick" escribió a mano una misiva para agradecer a las instituciones que estuvieron involucradas en la recuperación de sus pertenencias.

"Es con profunda gratitud y aprecio que escribo esta carta", partió el intérprete en el escrito, revelado por Los Angeles Times.

Asimismo, extendió sus agradecimientos al "Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles, la Oficina del Agregado Legal del FBI en Santiago de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Chile".

"Muchas gracias por todo su esfuerzo, dedicación, profesionalismo y cooperación transfronteriza", agregó.

Cabe recordar que los Rolex robados de Reeves, avaluados en unos 10 mil dólares, fueron hallados por la PDI en diciembre de 2024, durante un allanamiento en la comuna de Peñalolén.