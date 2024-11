Kika Silva sufrió molestoso accidente doméstico: Salió de clínica en silla de ruedas

La modelo Kika Silva reveló vía redes sociales que sufrió un doloroso accidente en su casa, y que por este motivo debió buscar asistencia médica.

Mediante sus historias de Instagram, Silva entregó todos los detalles de la lamentable circunstancia. "Cuando uno menos lo espera y cuando menos lo necesita porque menos puede y más tiene que trabajar... pasan estas cosas", introdujo.

En esa línea, la esposa del actor Cristián Valenzuela relató "me agarró en el clóset, con la pata abierta... estamos en la clínica... puntos (en la rodilla), pero ya estamos bien. Ahora estamos esperando porque me tienen que venir a poner la vacuna del tétanos (...) fue rápido, no me duele tanto, la lata es no poder trabajar en algunas cosas que tenía que hacer muy importantes", declaró.

"Muy mala suerte"

Posteriormente, indicó cómo se gestó el lamentable accidente. "Lo que pasó es que estaba lista, saliendo para un evento vestida, perfectita... encontré que el taco que tenía puesto no combinaba perfecto y me paré a sacar otro taco y el cajón tiene vidrio, explotó el vidrio y pa', me abrí la rodilla".

"Qué mala cuea (sic), muy mala suerte", expresó Kika, quien publicó además una foto de la intervención médica que deberon hacerle en la clínica. Finalmente, la mujer de 32 años relató que debió salir del recinto en silla de ruedas.