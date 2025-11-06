Kike Acuña niega deudas por pensión de alimentos: "Me crucificaron sin saber"

Tras ser eliminado de "Fiebre de Baile", Kike Acuña se refirió a las acusaciones de sus exparejas por el no pago de pensión de alimentos.

Hace unas semanas, la exmodelo Roxana Muñoz reveló que el exseleccionado nacional no asistió a la audiencia de mediación por la pensión de la hija que tienen en común.

"Hace 7 años lo demandé, paga una pensión, atrasada, pero la paga, son 170 y tanto mil pesos, ahora está dando 200 mil pesos, pero es hace mucho tiempo", explicó en dicha oportunidad.

En tanto, Daniela Urbina, madre del hijo menor de Acuña, señaló que este mantiene una millonaria deuda por temas de manutención del niño.

Kike Acuña niega acusaciones

En el programa "El Var", after del estelar de baile, Acuña arremetió contra los portales de farándula, afirmando que no debe dinero a sus hijos.

"Acá hubo gente que habló en distintos programas de farándula sin saber", lanzó, señalando que "me crucificaron sin saber absolutamente nada. Hablaron y se llenaron la boca sin saber absolutamente nada, le dieron minutos, pantalla a gente que mintió descaradamente y eso a mí me molestó mucho".

Y agregó: "Si hay algo que he hecho es preocuparme (...) tengo todo al día, no debo un puto peso y me hincharon las pelotas y me hincharon las pelotas".

"Si yo me tengo que ir (de Fiebre de Baile), me voy a ir. Pero espero que no sea por lo que está pasando afuera", indicó, añadiendo que "se llenaron la boca en distintos programas de farándula, todos, sin saber realmente lo que sucedía".