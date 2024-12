La comentada reflexión de Tanza Varela sobre el uso de pantallas en menores de edad

La exchica reality Constanza "Tanza" Varela reflexionó en torno al uso de pantallas y celulares por parte de menores de edad, asegurando que su hijo de 9 años no los utiliza por su decisión.

Reciéntemente Varela estuvo en "Sin Retoque", podcast conducido por Camilísima, en donde se le consultó si su hijo usaba el celular. "No, nada, no Youtube. De hecho no tiene permiso para ver Youtube", dijo tajantemente "Tanza".

"Su cerebro está en desarrollo. El cerebro de los niños se demora años en desarrollarse", alcanzó a agregar cuando Camilísima le replicó "pero él tiene 9 años y ¿nunca ha tomado un teléfono?".

"Osea yo no se lo paso y él sabe que a mi no me lo puede pedir. Yo no me crié con teléfonos, ¿por qué esta sociedad está criando con teléfonos? Se defienden diciendo que 'ay no, es que si no no puedo hacer esto y esto'... Si no tienes la paciencia, no tengas hijos", sostuvo "Tanza" Varela.

"Es como que son parte de nuestra vida es como ir contra la corriente no pasarle el celular", reflexionó Camilísima (sin hijos), a lo que Varela respondió que "ir contra la corriente es pasarle el celular. ¿Qué hace un niño con un celular? Está perdiendo su creatividad".