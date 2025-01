La insólita "opinión" de Daniela Aránguiz sobre la viudez de Carlos Caszely: "Es egoísta"

Un insólito y tenso momento protagonizó Daniela Aránguiz con sus compañeros del programa "Only Fama" tras entregar una controvertida opinión.

El pasado viernes el espacio de Mega invitó a Carlos Caszely, el legendario exfutbolista, quien quedó viudo hace dos años tras varias décadas de matrimonio. En el programa "El Rey del metro cuadrado" recordó a su fallecida esposa y contó detalles de su vida sin su mujer.

Una vez concedida la entrevista y con Caszely ya fuera del estudio, el tema fue abordado por el panel y por Aránguiz, quien hizo una particular reflexión que dejó atónitos a sus colegas. "Uno sí se tiene que dar el tiempo para llorar, pero en mi casa me enseñaron que máximo son tres días porque la vida continúa y uno no puede ser egoísta con tu familia", dijo Daniela Aránguiz.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

"Tú, sufrir tanto tanto tiempo es súper egoísta para tu familia. Yo digo lo que pienso", disparó la exesposa de Jorge Valdivia, y agregó dirigiéndose al panel que "perdón que lo diga pero yo sé que ustedes dicen lo que la gente quiere escuchar".

"No es necesario ningunear a tus compañeros", le reprochó Francisca García-Huidobro y ella respondió que "están ninguneando lo que yo pienso".

"Están siendo súper populistas, Michael (Roldán) dice que la gente tiene que darse todo el tiempo del mundo para pasar su pena. ¡Para eso existen los psiquiatras!", continuó Aránguiz.

"Yo no estoy diciendo cómo tiene que vivir su pena o no alguien. Estoy diciendo, en mi manera de pensar, que sufrir tantos años es ser súper egoísta con el alrededor de tu vida. La vida continúa. Vivir en una pena eterna no es vivir", insistió.