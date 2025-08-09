Las confesiones de Kaminski: pidió perdón a sus exparejas y confirmó quiebre con Camila Andrade

La noche de este viernes, el programa "Only Fama" emitió la esperada entrevista con Francisco Kaminski, quien ha vuelto a dar que hablar tras verse salpicado por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, mejor conocido como el "rey de Meiggs".

Durante la conversación, el animador explicó su relación con Wilson Verdugo, autor intelectual del crimen contra el empresario, asegurando que jamás fueron amigos y su vínculo era estrictamente comercial.

"A mí me llama ese día solamente porque él me pide el número de la señora de Felipe. Por eso me llama y me cuenta los hechos", afirmó.

En este contexto, el exlocutor radial confesó que, en retrospectiva, esa llamada el día del crimen le resultó extraña: "A mí también me llamó la atención que él no tuviera el teléfono de la señora, es lo primero que me preguntó... Para mí también es extraño ¿Por qué no puede ser extraño para mí?", añadió.

El mea culpa de Kaminski

Asimismo, el ex radio Corazón asumió los errores que cometió debido a las grandes deudas que mantiene, pidiendo perdón a sus exesposas -Edith Poblete y Carla Jara- por asumir el pago de sus préstamos.

"A mí la Carla, bondadosamente, me solicitó un crédito por una deuda por un concierto que nos fue mal. Ella voluntariamente accedió a pedir este crédito hace cuatro años, estamos por terminar de cancelarlo", aseguró.

Consultado por sus ingresos para solventar las deudas, el comunicador señaló: "Hoy no tengo fuentes de ingreso. Hace dos semanas trabajaba en la radio, en la TV, para una productora, haciendo asesorías en temas de publicidad y hacía un pozo para costear la vida".

"Me gustaría dejar bien en claro, que una de las razones por las que estoy aquí, es por el monto que me cancelaron, porque con ese monto, cierro un ciclo también con la mamá de mi hijo y termino de pagarle su crédito", declaró.

"Hoy día estoy sin trabajo, es la única manera de cumplir, a una persona que bondadosamente me pidió un crédito y que incluso, en los atrasos de mis cuotas, se ha tenido que ir hasta el sistema financiero, así que con esto, cierro ese ciclo", cerró al respecto.

El quiebre con Camila Andrade

Sobre su polémica relación con Camila Andrade, la cual inició justo después de su separación con Jara, Kaminski reveló que habían terminado.

"Nosotros tomamos distancia efectivamente, en una conversación bien sincera y bien humana. Con mucho amor, con mucho respeto también porque nosotros nos amamos", afirmó.

Bajo esta línea, explicó que decidió poner fin al pololeo porque "también tengo la necesidad de solucionar mi vida y no seguir manchando a mi entorno".

Finalmente, el animador señaló que la decisión fue mutua y que "ella lo entiende perfectamente. Yo he sentido en todo momento su apoyo, pero como pareja siento que es injusto para ella, si es que yo no estoy bien, si es que yo no realmente trabajo en lo que he venido haciendo mal".

"Tengo que trabajar, tengo que solucionar mis cosas, tengo que empezar a tomar buenas decisiones, tengo que darme cuenta de los errores también para atrás y ese proceso creo que es injusto para ella vivirlo conmigo (...) Me encantaría volver con ella, pero me gustaría volver con ella renovado y seguro de que no la voy a volver a cagar (sic)", sentenció.