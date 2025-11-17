¿Le dicen papá? China Suárez detalla la relación de sus hijos con Icardi

La actriz argentina Eugenia "China" Suárez abordó la relación entre sus hijos y Mauro Icardi, su actual pareja con quien vive en Turquía.

En conversación con Moria Casán, la presentadora hizo una pregunta sin filtros a la intérprete sobre sus retoños y el futbolista: "¿Cómo lo llaman? ¿Mauro o papá?".

"¡No! ¿Cómo papá? ¡Mauro!", respondió sorprendida la ex "Casi Ángeles", añadiendo que "Rufina, Magnolia y Amancio tienen a sus padres que se ocupan de ellos", haciendo referencia a Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Y agregó: "Yo nunca permitiría una cosa así. Ellos tienen super en claro los roles de cada uno", desmintiendo tajantemente los rumores que afirmaban lo contrario.

Asimismo, la también cantante relató el momento en el que los menores se dieron cuenta de que el delantero del Galatasaray era muy querido en Turquía. "Fue fuerte porque la primera vez que fueron a la cancha no entendían que él era una estrella y vivía con nosotros", aseguró.

Cabe recordar que Suárez se instaló con Icardi en el país del Medio Oriente a mediados de este año, protagonizando una gran polémica con Vicuña quien, pese a terminar entregando la autorización, se opuso a que los niños dejaran Argentina.