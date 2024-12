Lorena Vargas tras violenta relación con Sebastián Eyzaguirre: "Llegué a ser un cadáver"

En la última edición del programa "Onlyfama", la periodista Lorena Vargas compartió detalles sobre su difícil experiencia con su ex pareja Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre, quien fue condenado a 300 días de pena remitida por el delito de maltrato habitual.

Vargas relató que mantuvo una relación violenta con Eyzaguirre durante cinco años, un periodo que describió como profundamente doloroso. "Llegué a tener hipotermias cada hora. Llegué a pesar 39, 40 kilos. O sea, llegué a ser un 'cadáver caminando'", confesó.

La periodista también recordó los constantes abusos que sufrió: "Me hablaba por la oreja, me amenazaba. Eran muchas cosas las que me sucedieron", agregó, destacando el impacto emocional que tuvo en su vida.

Además, lamentó las muchas cosas que perdió durante esos años. "Nadie me va a devolver ese tiempo. Nadie me va a devolver los cumpleaños que me perdí, las fiestas que perdí, las celebraciones, mientras yo tenía que poner una cara y hacerme la que no pasaba nada", expresó.

Aunque la condena incluye una orden de restricción que prohíbe a Eyzaguirre acercarse a Vargas y su familia a menos de 200 metros, ella asegura que esta medida no se cumplió, e incluso afirmó que él habría ido a su casa.

"Ese mismo día dio una entrevista César Rodríguez. Es decir, el tema de no comunicarse, que es una de las cautelares —de no acercarse a 200 metros a mí ni a nada de mi familia, ni comunicarse a través de redes sociales, correo, nada—, él lo primero que hace fue dar una entrevista y además mentir con respecto a ciertas situaciones mías privadas", señaló Vargas.