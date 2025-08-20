Luis Slimming detalló su relación con su hijastra: "No sabes cuándo sentirte papá"

En un reciente episodio de "Mamá por siempre", el programa de María Luisa Godoy en TVN, el comediante Luis Slimming contó su propia historia como padrastro de Mathilda de 16 años.

El humorista, que habló de la adolescente durante su paso por el Festival de Viña del Mar, contó las dificultades que experimentó al momento de conocer a la niña y de iniciar una relación con Ana, la madre de Mathilda.

"Al principio era la hija de mi polola...y yo mismo puse una distancia. Es raro, porque no sabes cuándo sentirte papá. Es difícil encontrar ese equilibrio en que tú no te sientes papá y no sabes cuándo sentirte papá. Es distinto cuando nace, la tomas en brazos y le das el apellido. Ahí es obvio. En mi caso fue diferente", relató.

"A mí me tocó conocerla a los 4 años, cuando ya hablaba, caminaba y tenía parte de la formación lista. Yo pololeaba puertas afuera, y recién cuando ella tenía 7 años nos fuimos a vivir juntos", agregó Slimming.

Lo más complejo

El comediante relató que "tuve un periodo depresivo que me llevó al psicólogo" y que allí descubrió que "yo mismo estaba poniendo las barreras con la Mati, por miedo a invadir, a que se viera raro o a incomodar".

"Cuando lo dije en voz alta, entendí que no había nada malo en abrazarla, corregirla o estar presente. Ese fue mi click, el momento en que me creí el cuento de que también era su papá. Tenía miedo de que si la relación con la mamá iba a terminar, eso me alejara o me quitara derechos sobre la Mati", sostuvo.

Sobre su relación actual "Don Comedia" aseguró que "yo la quiero mucho y me gusta pensar que ella también me ama".