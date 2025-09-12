Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Maly Jorquiera sorprende con primer posteo junto a Sergio Freire tras su separación

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La pareja de comediantes lleva meses separados tras una infidelidad de parte de Freire.

Maly Jorquiera sorprende con primer posteo junto a Sergio Freire tras su separación
La comediante Maly Jorquiera sorprendió a las redes al subir las primeras fotografías junto a Sergio Freire, tras meses separados. 

A través de Instagram, los exClub de la Comedia posaron junto a su hijo Lucas, quien aparece vestido de huaso. 

"Nuestro huasito orgullo máximo", escribió la actriz en la descripción de la publicación, a la cual le desactivó los comentarios.

Cabe recordar que la pareja, que contrajo matrimonio en abril de 2024, puso fin a su relación luego de que una polémica infidelidad por parte de Freire. 

"Estoy separada, po', pero se sabe", confirmó Jorquiera el pasado julio en La Metro FM, descartando posibilidades de una reconciliación. "Hasta ahí llegó, lo intenté", agregó. 

