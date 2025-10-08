Mane Swett pierde definitivamente la custodia de su hijo: agradeció el apoyo de sus fans

La actriz Mane Swett perdió definitivamente la custodia de su hijo Santiago, quien lleva más de dos años viviendo junto a su padre en Nueva York.

La justicia estadounidense cerró de manera definitiva el caso, tras rechazar el último recurso presentado por la intérprete, poniendo fin a una larga y dolorosa batalla legal.

Desde 2023, Santiago reside con su padre en Estados Unidos, luego de que no regresara a Chile tras unas vacaciones, hecho que dio inicio a un conflicto judicial internacional. Swett había invocado la Convención de La Haya para intentar la restitución del menor, buscando su retorno a territorio nacional.

Durante el proceso, el testimonio del menor fue determinante: aseguró sentirse feliz, apoyado y comprendido en su actual entorno, además de manifestar que en Chile se sentía triste y frustrado. Estas declaraciones tuvieron un peso decisivo en la resolución final de los tribunales.

La protagonista de "Papi Ricky" ya había recibido fallos adversos en instancias previas, pero mantuvo la esperanza de revertir la situación ante la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal decidió que el caso no sería revisado, sellando el desenlace que hoy conmueve al mundo del espectáculo.

A partir de este fallo, Swett solo podrá ver a su hijo si viaja a Estados Unidos y bajo las condiciones establecidas por la justicia norteamericana. Cercanos a la intérprete aseguran que, pese al dolor, ella intenta enfocarse en mantener una relación sana y constante con Santiago, dentro de lo posible.

Mane Swett reaparece tras perder la custodia

Por su parte, la intérprete rompió el silencio en sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores.

"Querida Manecita: En este momento queremos abrazarte con nuestras palabras y recordarte que no estás sola. Te llevamos en el corazón, y aunque no podamos quitar el momento difícil que atraviesas, si podemos acompañarte con todo nuestro cariño y apoyo", escribió un grupo de fans.

Y añadieron: "Estamos contigo hoy y siempre. Aquí seguimos, firmes a tu lado, para que sientas que nunca caminas sola. Con todo nuestro amor, tus fans que siempre te acompañan".

Frente a estas palabras, la artista respondió: "Profundamente gracias por su apoyo incondicional. Les quiero siempre".