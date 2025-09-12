María José Prieto arremete contra Raffaella di Girolamo: "Destruyó dos familias"

La actriz María José Prieto se sinceró sobre el proceso judicial que enfrentó Cristián Campos, su esposo, quien fue acusado de abuso sexual por su hijastra Raffaella di Girolamo.

En un adelanto del programa "Podemos Hablar" (Chilevisión), que se emitirá este viernes a las 22:30 horas, la intérprete se refirió en dudos términos a la primogénita de Claudia di Girolamo, con quien dijo tener una relación de años marcada por episodios incómodos.

"Yo a ella la conozco hace 25 años, conozco su carácter, su tendencia a la mentira, su pulsión por llamar la atención", señaló la artista, asegurando que estas actitudes siempre le generaron inquietud.

Bajo esta línea, la mujer de Campos reveló que en varias ocasiones percibió un patrón de conductas imitativas por parte de Raffaella. "Me voy a Nueva York, ella parte a Nueva York. Hago un retiro de yoga en Puerto Varas y a la semana ella organiza uno igual. Incluso, me corté el pelo y luego ella hizo lo mismo. Nunca supimos bien si tenía un tema conmigo o con las exparejas de Cristián", relató.

"Ahora, mirando hacia atrás, uno dice: todas las cosas que dejamos pasar... Yo debería haber denunciado antes. Tuve miedo por mi integridad muchas veces y no tuvimos la lucidez para hacerlo", afirmó.

La actriz también cuestionó el rol de la Fundación para la Confianza, a la que acusó de generar un juicio mediático. "Les arruinan la vida a las personas. Yo me enteré de la querella de mi marido por un tuit. Esto se convirtió en un circo espantoso que terminó quebrando dos familias", expresó molesta.

Finalmente, Prieto enfatizó que con la decisión de la Corte Suprema se cierra un capítulo doloroso para su familia. "Para nosotros, esto se acabó. La justicia habló y Cristián fue absuelto. Ahora queremos reconstruirnos y vivir en paz después de tanto daño emocional y mediático", concluyó.