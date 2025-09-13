María José Prieto emplazó a hijos de Cristián Campos por "abandono" a media hermana

La actriz María José Prieto se refirió a la distancia que tomaron Pedro y Antonio Campos de su media hermana, Julieta, hija de la actriz con Cristian Campos.

En el programa Podemos Hablar de Chilevisión, Prieto habló del caso judicial que involucró a su pareja luego de una denuncia de un supuesto abuso sexual hacia Raffaella Di Girolamo y que recientemente la justicia definió el sobreseimiento de Campos.

La actriz dijo que uno de sus dolores fue "ver sufrir a mi hija por el abandono de sus hermanos" y que ese distanciamiento "ha sido devastador".

"Ella no logra entender hasta hoy cómo sus hermanos pueden pensar que su papá puede hacer una cosa así, eso me lo dijo ella, esas fueron sus palabras", expresó la actriz y dijo que "tampoco entiendo" el actuar de Pedro y Antonio.

"Ellos no son capaces, al igual que Raffaella, al igual que la madre de la denunciante de llamarme y decirme, 'nos enteramos por una carta de mi hermana que mi papá abusó de ella, así que, por favor, cuida a mi hermanita', que tenía 13 años, la misma edad que 'supuestamente' había empezado el abuso con Raffaella", dijo Prieto.