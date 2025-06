María José Prieto se lanza contra Rafaella Di Girolamo: "Siempre andaba inventando"

Semanas después de que la justicia acreditara los delitos que se le acusaban a Cristián Campos pero estaban prescritos, su pareja María José Prieto dio una entrevista y lanzó dados hacia Rafaella Di Girolamo, quien acusó al actor de abusos cuando ella era menor de edad.

En la revista Sábado de El Mercurio, la actriz afirmó que iban a acudir a la Corte de Apelaciones para revocar el fallo. "Yo leí toda la carpeta investigativa y no hay un solo hecho que dé cuenta de que Cristián cometió algún delito de abuso. Este es un fallo netamente ideológico", afirmó.

Prieto dio detalles de cómo fue la relación que tuvo con Di Girolamo al iniciar su romance con Campos y relató un encuentro ocurrido hace 27 años: "Estábamos recién pololeando y fuimos a buscar a los hijos de Cristián a la casa de su ex para ir a almorzar. La Raffaella salió de la nada, indignada, y comenzó a pegarle al capó del auto gritando '¡por qué no me van a llevar a mí!'. Yo quedé plop, y le pregunté: '¿Quién es?'. Ahí Cristián me dijo: 'Es la hija de la Claudia, no la tomes en cuenta, ella actúa así'".

Y agregó: "Su relación conmigo siempre fue de amor-odio, me odiaba, me amaba. Y le decía a Cristián que yo estaba con otras personas, otros hombres, que era infiel, también le dijo que yo era lesbiana. Siempre andaba inventando".

"Leyendo las declaraciones de la carpeta del juicio", siguió Prieto, "porque la leí completa, más de 500 páginas, vi que unas amigas de ella decían que era una persona difícil, y que, además, siempre mentía. Su mamá, en su testimonio en la misma carpeta, dice que estaba cansada de las mentiras que decía su hija a partir de los 13 y 15 años. El abuelo por parte de madre también aparece en una declaración de un testigo diciendo que ella decía muchas mentiras. Pero nada de esto lo tomó en cuenta el juez".

Sobre los hijos de Campos, Antonio y Pedro, que apoyaron a la denuncia de Di Girolamo, Prieto expresó que ambos "fueron presionados por su hermana quien, junto con contarles la historia del supuesto abuso, amenazó con hacerse daño, y además, les pidió encargarse de sus hijos si aquello sucedía. Creo que han sido bombardeados con información falsa y manipulados sicológicamente".