Mariana Derderian llamó a Don Francisco a manifestarse por la matanza de niños en Gaza

A través de un video subido a sus redes sociales, la actriz Mariana Derderian mandó un mensaje a Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco.

La petición de Derderian era que el animador condenara públicamente lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

"No se me ocurrió mejor idea que invitarte a ti, Mario, Don Francisco, para que tú fueras, como gran comunicador de este país, como la persona que tiene el legado que vas a dejar que es la Teletón, porque sé que te importan los niños y no solamente los de Chile, también imagino que te importan los niños de todo el mundo", dijo.

Aseguró que muchos judíos, como Kreutzberger, se han manifestado alrededor del mundo "pidiendo que paren por favor este genocidio".

"Dime que no sería lindo, Mario, de verdad, que aparecieras tú... Que si tú lo dices, por chorreo para abajo lo van a empezar a decir todos los comunicadores y que saliéramos a protestar. Porque es imposible que el mundo esté callado y que seamos todos testigos y cómplices a la vez de esta brutalidad", manifestó.

"Por último, para que nos sintamos orgullosos de que no hicimos vista gorda. Por último, para saber que estamos del lado correcto de la historia y que no nos es indiferente el dolor ajeno. Así que te invito a que invites, tú, porque sé que eres solidario, porque sé que eres empático, porque todos los chilenos lo sabemos desde hace mucho tiempo... Así que, quién mejor que tú para contagiarnos", remató.

Cabe destacar que hasta el 27 de mayo, los muertos por ataques en la Franja de Gaza desde que comenzó la ofensiva de Israel, en octubre de 2023, superaron los 54.000, según el recuento de hospitales que publica a diario el Ministerio de Sanidad gazatí y que no incluye los fallecidos por enfermedad u otras causas indirectas.