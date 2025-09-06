Mariana Derderián sobre la pérdida de su hijo: "La muerte te enseña a vivir"

La actriz Mariana Derderián abordó cómo ha vivido la pérdida de su hijo Pedro, fallecido en mayo de 2024.

En conversación con el programa "Only Friends" (Mega) -que se emitirá este sábado-, la intérprete relató cómo ha sido su vida después del trágico incendio, donde murió el pequeño de seis años.

"Creo que la muerte te enseña a vivir, te hace sentir vivo y hace que entiendas qué es lo importante y qué no es importante, quiénes son las personas. Hay un viaje hacia adentro que es muy inevitable", reflexionó la protagonista de "Floribella".

Bajo esta línea, la artista reconoció no ser "la de antes, estoy coja, pero corro coja, camino coja, me río coja, lloro, hago todo coja. Yo soy feliz de haberlo tenido el tiempo que lo tuve y hubiera repetido todo tal cual".

Además, la actriz -que escapó con lo puesto del lugar del siniestro- destacó el apoyo incondicional de sus amigos y seres queridos, quienes se organizaron para transformar el departamento que arrendó en un hogar con lo esencial para ella y su hija.

"Venían llegando camiones con cosas. Ya había camas, que fue lo primero que llegó y después fue como: 'Viene una alfombra, viene un sillón, el comedor, un servilletero'", contó.

Finalmente, Derderián admitió sentirse "muy afortunada, hay mucha gente que es de la televisión. No podría dar un orden de nombres porque estuvieron todos ahí y estuvo increíble".