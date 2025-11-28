Millie Bobby Brown aclara su vínculo con David Harbour tras supuesta denuncia por acoso

La actriz Millie Bobby Brown hizo frente a los rumores sobre los supuestos conflictos con David Harbour, su compañero de reparto en "Stranger Things".

Hace unas semanas, Daily Mail reportó que la intérprete había presentado a Netflix -plataforma a la que pertenece la serie- una extensa acusación por acoso en contra de su colega.

Si bien, fuentes internas señalaron al tabloide británico que la denuncia no incluía episodios de conducta sexual inapropiada, los documentos presentados por la artista detallaban los malos tratos de su coestrella.

Millie Bobby Brown se refiere a David Habour

Tras el estreno de la quinta y última temporada de la serie, Millie Bobby Brown se refirió a las especulaciones sobre su vínculo con Harbour.

Consultada por The Hollywood Reporter sobre la importancia de mostrarse cercana al intérprete de Jim Hopper en medio de los rumores, posando en la alfombra roja abrazados y riendo, Brown dijo: "Llevamos haciendo esto durante 10 años".

"Siempre hemos estado unidos. Nos encanta este programa al cual queremos con todo nuestro corazón y valoramos nuestra amistad más que nada", agregó.