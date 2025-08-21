Tópicos: Magazine | Personajes
Millie Bobby Brown y su esposo se convirtieron en padres a través de la adopción
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
"Y de repente, fuimos tres", celebró la pareja.
La actriz Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi anunciaron que se convirtieron en padres luego de adoptar a una niña.
A través de sus redes sociales, la pareja de famosos reveló que "este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción... y de repente, fuimos tres".
"Estamos más que emocionados por embarcarnos en este hermoso próximo capítulo llamado paternidad, y de hacerlo en paz y en privacidad", agregaron.
La estrella de "Stranger Things" y el hijo de Jon Bon Jovi contrajeron matrimonio en 2024 tras varios años de relación.
