Tópicos: Magazine | Personajes

Millie Bobby Brown y su esposo se convirtieron en padres a través de la adopción

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"Y de repente, fuimos tres", celebró la pareja.

Millie Bobby Brown y su esposo se convirtieron en padres a través de la adopción
La actriz Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi anunciaron que se convirtieron en padres luego de adoptar a una niña.

A través de sus redes sociales, la pareja de famosos reveló que "este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción... y de repente, fuimos tres".

"Estamos más que emocionados por embarcarnos en este hermoso próximo capítulo llamado paternidad, y de hacerlo en paz y en privacidad", agregaron.

La estrella de "Stranger Things" y el hijo de Jon Bon Jovi contrajeron matrimonio en 2024 tras varios años de relación.

