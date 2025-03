Ministerio del Trabajo y "Trabejita" responden a Karol Dance: "De experiencia no se vive"

El Ministerio del Trabajo se refirió al debate desatado por el exanimador de TV Karol Dance, quien en los últimos días ha estado envuelto en una polémica laboral.

A través de un tiktoker se hizo público que, en su canal de Youtube Like Media, Karol Lucero contaba con colaboradores no remunerados y sin contrato de trabajo.

Lucero no sólo reconoció esta modalidad, si no que también la defendió argumentando que "no es una empresa (...) porque aquí nadie trabaja 40 horas semanales".

"Un joven que no es capaz de entender que la remuneración no es solo económica, que puede ser una experiencia o aprendizaje, al final se queda en la casa alimentándose de chismes en redes sociales", agregó Karol Dance.

La respuesta de "Trabejita"

A través de una infografía protagonizada por "Trabejita", su mascota digital, el Ministerio del Trabajo se refirió al tema, parafraseando algunos de los dichos de Dance.

En la publicación "Trabejita" conversa con una joven que le asegura que tiene "una pega nueva", donde "nos pagan con experiencia" y donde "no trabajamos 40 horas, asi que es sin contrato".

"El contrato es importante ya que es un acuerdo que crea derechos y obligaciones entre empleador y trabajador. Se definen el salario y la jornada laboral. La remuneración es el pago por tus servicios (...) De experiencia no se vive", responde el personaje.