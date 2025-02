"Mis ingresos bajaron a cero": Tonka Tomicic rompió el silencio sobre su situación económica

La animadora Tonka Tomicic rompió el silencio para aclarar varias especulaciones sobre su situación financiera y vida personal, incluyendo los problemas económicos que enfrenta tras salir de pantalla por verse involucrada en el Caso Relojes.

En un extensa conversación con "Buenos días a todos" de TVN, la exMiss Chile partió negando los rumores que afirman que se encuentra pagando el departamento donde reside Marco Antonio López, mejor conocido como Parived, su exmarido.

"Yo no pago el departamento. Desde que dejé de trabajar, dejé de pagar. Está a mi nombre, pero yo no lo pago", zanjó, asegurando además no tener dinero en paraísos fiscales.

Consultada por su relación actual con el anticuario, el ex rostro de Canal 13 reveló que aún mantienen contacto, y que "pasado esta situación, vamos a comenzar nuestro proceso de divorcio".

Tonka Tomicic y la demanda del banco

Asimismo, la conductora de televisión abordó la demanda en su contra presentada por un banco- que exige su quiebra-, la cual trató de negociar, sin éxito.

"Dejé de trabajar y mis ingresos bajaron a cero. Traté de reunirme con los bancos para poder seguir pagando. Siempre mi voluntad fue cumplir, pero cuando tú no estás trabajando, tú vas al comité de riesgos y, como ya no estás ganando, ya no eres sujeto para renegociar tu deuda", explicó la ex rostro de Canal 13.

En este contexto, Tomicic señaló haberle "propuesto al banco tres posibilidades para solucionar", pero que este "no ha tenido la voluntad de llegar a un acuerdo conmigo y yo no sé qué más hacer", no comprendiendo la negativa hacia ella, ya que "el banco el 99,9% acepta las propuestas y esto no ha ocurrido".

"Mi intención es volver a trabajar, no he podido volver a trabajar, pero no voy a poder rearmar mi tema laboral. Es como una cadena, si no salgo del tema relojes, yo no voy a poder volver a trabajar, si no vuelvo a trabajar no voy a poder cumplir con mis compromisos", comentó.