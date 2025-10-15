Mon Laferte se desmarca tras foto con Jeannette Jara: "Nunca he apoyado una candidatura"

La cantante chilena Mon Laferte aclaró este miércoles los rumores sobre un supuesto respaldo a la candidata presidencial Jeannette Jara, luego de que la exministra compartiera una fotografía junto a la artista durante el "Ruidosa Fest 2025", agradeciéndole "por el apoyo a mi candidatura presidencial".

En conversación con Ciudadano ADN, la intérprete explicó que el saludo se dio de forma espontánea y sin intención política. "Me avisaron que Jeannette Jara iba a estar ahí y me preguntaron si tenía problema en que me saludara. Dije que no, todo el mundo me puede saludar", relató.

Consultada sobre si el gesto podría interpretarse como un apoyo electoral, Mon Laferte fue enfática: "Nunca he apoyado una candidatura, y creo que es la primera vez en mi vida que tengo una fotografía con un político", subrayó.

La artista reflexionó sobre su postura política: "Creo mucho en las personas más que en los partidos. El fanatismo, en cualquier forma, me parece enfermizo. Lo más inteligente que uno puede hacer en la vida es cambiar de opinión", señaló.

Finalmente, Laferte destacó su aprecio personal por Jara: "Ella me cae bien", dijo, pero evitó vincular su trabajo musical con la política: "Mi público es muy amplio, va desde la abuela hasta los nietos, y yo solo hago música para todos", concluyó.