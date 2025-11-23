Monserrat Álvarez reaparece tras sufrir descompensación y entrega detalles de su diagnóstico

La periodista Monserrat Álvarez reapareció en sus redes sociales luego de sufrir una descompensación que la dejó fuera de la cobertura de las pasadas Elecciones en TVN.

A través de su cuenta de Instagram la comunicadora aseguró estar "recuperándome y aprendiendo los misterios del cuerpo humano y cómo reconectar el cerebro".

Allí señaló que había sido diagnosticada con una neuritis vestibular, una lesión que se produce en el nervio vestibular del oído interno que produce vértigo.

"Gracias por tanto cariño y preocupación. Me emociona. Vienen unos días de licencia, de rehabilitación, para estar 'tikitaka' lo más pronto posible", agregó Álvarez.