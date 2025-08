Natalia Valdebenito responde a polémica con José Miguel Villouta: "Me parece peligroso"

La comediante Natalia Valdebenito rompió el silencio y se refirió a la polémica con José Miguel Villouta, quien la acusó directamente de "arruinar" su carrera en la TV.

En conversación con "Primer Plano", la actriz respondió a los dichos de su examigo, admitiendo que "él fue muy importante" en los inicios de su carrera.

No obstante, la humorista señaló que "hace diez años que no hablo con él, no voy a contarte nada, no puedo hablar, me parece peligroso todo esto que está pasando".

"Lleva diez años haciendo esto así que debe estar muy contento. Espero que disfrute esto", enfatizó. "No voy a hablar de lo que él ha dicho, eso no es saludable para nadie", añadió la triunfadora del Festival de Viña 2016.

En este contexto, reveló que no haber leído la columna del comunicador y que lleva diez años sin verlo: "Me bloqueó de todo, no supe nunca qué pasó".

"Pero más allá de eso, no voy a decir nada, creo que el contexto es muy peligroso para mí y para todas las mujeres que expone", sentenció.